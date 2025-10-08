Ελπίδες και πολλά χαμόγελα σε χιλιάδες πάσχοντες με προβλήματα ακοής, από την πρωτοποριακή επέμβαση βιονικού αυτιού. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα κοχλιακό εμφύτευμα, μια ηλεκτρονική συσκευή που εμφυτεύεται χειρουργικά και διεγείρει το ακουστικό νεύρο, αποκαθιστώντας την αίσθηση του ήχου σε άτομα με σοβαρή έως βαθιά απώλεια ακοής.

Τα εξωτερικά μέρη περιλαμβάνουν ένα μικρόφωνο και έναν επεξεργαστή ομιλίας που φοριούνται πίσω από το αυτί, ενώ ένας δέκτης και μια διάταξη ηλεκτροδίων εμφυτεύονται χειρουργικά στο εσωτερικό αυτί (κοχλίας).

Ο εξωτερικός επεξεργαστής στέλνει σήματα στη εσωτερική συσκευή, η οποία στη συνέχεια αποστέλλει ηλεκτρικές ώσεις στο ακουστικό νεύρο, επιτρέποντας στον εγκέφαλο να αντιλαμβάνεται τον ήχο.

Η πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση, που επέτρεψε σε δύο νέους ασθενείς με σοβαρή απώλεια ακοής να ακούσουν ξανά, πραγματοποιήθηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Bambino Gesù της Ρώμης.

Πρόκειται για έναν τρίχρονο με συγγενή κώφωση και μια έφηβη δεκατεσσάρων ετών, που έπασχε από προοδευτική απώλεια ακοής. Και στις δύο περιπτώσεις, οι γιατροί τοποθέτησαν βιονικά αυτιά, δηλαδή κοχλιακά εμφυτεύματα, με τη βοήθεια ρομποτικής τεχνολογίας — μια ευρωπαϊκή καινοτομία που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ιταλία.

Η χειρουργική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Πασκουάλε Μαρσέλα, χρησιμοποίησε δύο ρομπότ, το Otoarm και το Otodrive, τα οποία επιτρέπουν εξαιρετικά ακριβή χειρισμό και ελάχιστα επεμβατική εισαγωγή του ηλεκτροδίου μέσα στον κοχλία, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού των νευρικών δομών.

Ο μικρός ασθενής κατάφερε να ενεργοποιήσει το εμφύτευμά του μόλις μία εβδομάδα μετά την επέμβαση και άκουσε για πρώτη φορά ήχους. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν, έδειξαν ότι η φυσική ακοή του στο χειρουργημένο αυτί διατηρήθηκε, επιβεβαιώνοντας τον «μη τραυματικό» χαρακτήρα της συγκεκριμένης τεχνικής.

Η επιτυχία της επέμβασης θεωρείται σημαντικό βήμα προς μια νέα εποχή στην ωτοχειρουργική, καθώς συνδυάζει την ακρίβεια της ρομποτικής με την αποκατάσταση της ακοής μέσω βιονικών εμφυτευμάτων.

Το νοσοκομείο Bambino Gesù έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 6.000 επεμβάσεις στο αυτί και στη μικροχειρουργική, και η εμπειρία του συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών με βαριά κώφωση.