Συνολικά 13 άτομα συνελήφθησαν στη Ρώμη, έπειτα από μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση των αστυνομικών.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το όνομα του Ραφαέλε Περνασέτι 75 ετών, γνωστού ως «er Palletta», ο οποίος χαρακτηρίζεται από τις Ιταλικές Αρχές ως ιστορικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης «Banda della Magliana».

Σύμφωνα με τις έρευνες, αφού είχε αφεθεί ελεύθερος, φέρεται να διατήρησε σημαντικό ρόλο στους νέους εγκληματικούς συσχετισμούς της Ρώμης, διευκολύνοντας ιδιαίτερα τον ανεφοδιασμό ναρκωτικών που προορίζονταν για τα σημεία διακίνησης στις περιοχές Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo και Garbatella.

Ο Περνασέτι αναφέρεται ως πρόσωπο που συνδέεται με την Ντράνγκετα (Μαφία της Καλαβρίας).

Με πληροφορίες από romatoday.it