Στη Ρώμη πρόκειται να τελεστεί σήμερα (23/1) το πρωί η κηδεία του Valentino Garavani, του εμβληματικού δημιουργού που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην παγκόσμια μόδα. Ο Ιταλός μετρ έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, σε ηλικία 93 ετών, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την ιταλική υψηλή ραπτική.
Η τελετή θα λάβει χώρα στις 11:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας) στην επιβλητική Βασιλική της Παναγίας των Αγγέλων και των Μαρτύρων (Santa Maria degli Angeli e dei Martiri), στην Piazza della Repubblica.
Leaving as You Lived
This week, the world paused to honor Valentino Garavani, reminding us that a funeral is, at its core, a final act of intention.
His funeral mass is scheduled for Friday, January 23, 2026, at 11:00 a.m. #leadership #legacy #planningahead #intentionalliving pic.twitter.com/2udl7WUi6g
Archbishop Sangalli at the funeral chamber of fashion designer Valentino Garavani for a moment of prayer and reflection together with family members: Rome – Among the thousands of people who paid tribute today to the mortal remains of fashion designer… https://t.co/LylaALV7VR pic.twitter.com/e4WQnQx50W
Παρών στη λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά τελετή είναι και ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Valentino όχι μόνο ως σχεδιαστή, αλλά και ως πολιτιστικού συμβόλου της χώρας. Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός του θα μεταφερθεί στο νεκροταφείο Flaminio – Prima Porta, όπου και θα αναπαυθεί.
Chiusa la camera ardente di Valentino:10mila in totale i visitatori in 2 giorni,giunti a Pm23 di Roma per omaggiare lo storico stilista. I funerali domani 11,alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Valentino riposera’al cimitero Flaminio – Prima Porta. pic.twitter.com/nuRTf1dZiA
Τις δύο προηγούμενες ημέρες, μέχρι χθες (22/1) το απόγευμα, η σορός του Valentino, είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, προσελκύοντας περίπου 10.000 ανθρώπους. Ανάμεσά τους βρέθηκαν διάσημα μοντέλα, προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας και του θεάματος, αλλά και απλοί Ιταλοί πολίτες και επισκέπτες της Ρώμης, που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που έντυσε γενιές με κομψότητα και διαχρονικό στυλ.
#Giammetti rivela: “#Valentino si è spento nel sonno, non ha sofferto”.
Prima dell’apertura della camera ardente, commozione per la preghiera privata officiata dall’Arcivescovo Sangalli.
Il socio storico: “Abbiamo lavorato e ci siamo ritirati insieme. Faremo in modo che nessuno… pic.twitter.com/Ns2OiPPehY
Brightened up an old blurry photo just cos i’m in a valentino cocktail dress and i wanna post in commemoration of him as he passed away today. #RIPValentino pic.twitter.com/NXedJR9yh6
Ο Valentino Garavani ταύτισε το όνομά του με την απόλυτη φινέτσα, το θρυλικό «Valentino red» και μια αισθητική που ξεπέρασε τις τάσεις, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά στον κόσμο της μόδας.