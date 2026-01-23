Στη Ρώμη πρόκειται να τελεστεί σήμερα (23/1)  το πρωί η κηδεία του Valentino Garavani, του εμβληματικού δημιουργού που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην παγκόσμια μόδα. Ο Ιταλός μετρ έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, σε ηλικία 93 ετών, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την ιταλική υψηλή ραπτική.

Η τελετή θα λάβει χώρα στις 11:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας) στην επιβλητική Βασιλική της Παναγίας των Αγγέλων και των Μαρτύρων (Santa Maria degli Angeli e dei Martiri), στην Piazza della Repubblica.

 

 

 

Παρών στη λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά τελετή είναι και ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Valentino όχι μόνο ως σχεδιαστή, αλλά και ως πολιτιστικού συμβόλου της χώρας.  Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός του θα μεταφερθεί στο νεκροταφείο Flaminio – Prima Porta, όπου και θα αναπαυθεί.

 


Τις δύο προηγούμενες ημέρες, μέχρι χθες (22/1) το απόγευμα, η σορός του Valentino, είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, προσελκύοντας περίπου 10.000 ανθρώπους. Ανάμεσά τους βρέθηκαν διάσημα μοντέλα, προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας και του θεάματος, αλλά και απλοί Ιταλοί πολίτες και επισκέπτες της Ρώμης, που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που έντυσε γενιές με κομψότητα και διαχρονικό στυλ.

 

 


Ο Valentino Garavani ταύτισε το όνομά του με την απόλυτη φινέτσα, το θρυλικό «Valentino red» και μια αισθητική που ξεπέρασε τις τάσεις, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά στον κόσμο της μόδας.

