Του Francesco De Palo, συνεργάτη από τη Ρώμη

Η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές δεν αποτελεί απόλυτη έκπληξη ως προς τον χρόνο και τον τρόπο. Στην αμερικανική ιστορία, μόνο 3 πρόεδροι δεν τις έχουν χάσει. Αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα μια νίκη των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές σε δύο χρόνια, για δύο λόγους.

Πρώτον: δεν είναι ακόμη γνωστό πώς θα αντιδράσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (GOP)· αν δηλαδή θα αρχίσει να εργάζεται από σήμερα για έναν πιο κεντρώο και λιγότερο «τραμπικό» υποψήφιο, παραμένοντας ωστόσο πιστό στις συντηρητικές αρχές, ή αν θα δει το εσωκομματικό ντέρμπι Ρούμπιο-Βανς να ταυτίζεται υπερβολικά με την εικόνα του Τραμπ, γεγονός που συνεπάγεται μεγάλες πιθανότητες ήττας.

Δεύτερον: δεν είναι γνωστό ποια πτέρυγα των Δημοκρατικών θα επικρατήσει. Αν θα είναι η μετριοπαθής πτέρυγα του νεαρού καθολικού Ταλαρίκο, ο οποίος με μια ρητορική επικεντρωμένη στην οικογένεια και την πίστη απέσπασε το Τέξας από τους Ρεπουμπλικάνους. Ή αν θα είναι η ακραία πτέρυγα του πρώτου μουσουλμάνου γερουσιαστή στην ιστορία των ΗΠΑ, που συμπορεύεται με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης και με την ακραία Οκάσιο. Στην πρώτη περίπτωση, η νίκη των Δημοκρατικών θα ήταν πιο πιθανή.

Πώς θα αλλάξει η αμερικανική πολιτική και στα διεθνή μέτωπα; Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μέση Ανατολή επειδή η ιλιγγιώδης αύξηση της τιμής της βενζίνης έκρινε από μόνη της το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών. Επομένως, είναι πιθανό ο Τραμπ να αναζητήσει μια συμφωνία με το Ιράν, την οποία όμως θα μπορέσει να πετύχει μόνο με «εκπτώσεις» (συμβιβασμούς), δεδομένου ότι βιάζεται να την ανακοινώσει. Και κυρίως, βιάζεται να κάνει τον κόσμο να ξεχάσει την 4η Νοεμβρίου, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Επιπλέον, εάν η νέα ισραηλινή κυβέρνηση προχωρήσει πράγματι χωρίς τον Μπίμπι Νετανιάχου, τότε η αποσύνδεση θα ολοκληρωθεί και ο Τραμπ θα τεθεί στο περιθώριο και στη Μέση Ανατολή.

Ας έρθουμε στην Ιταλία. Όπως έχει επαναλάβει πολλές φορές η Τζόρτζια Μελόνι, οι σχέσεις μεταξύ Ρώμης και Ουάσιγκτον δεν εξαρτώνται από το χρώμα των δύο κυβερνήσεων, αλλά προχωρούν αυτόνομα στους διάφορους φακέλους, έχοντας ως μοναδική πυξίδα τον ατλαντισμό. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να αναγνωστεί η πρόσφατη συμφωνία για την pax silica, σχετικά με τις σπάνιες γαίες και την ενίσχυση στρατηγικών υποδομών όπως οι διάδρομοι IMEC και Λομπίτο, ένα βήμα που συνδέεται στρατηγικά με το Σχέδιο Ματέι.

Τέλος, οι Βρυξέλλες. Η υπόθεση των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ και οι οποίοι δεν επικυρώθηκαν από την αμερικανική δικαιοσύνη, αποδεικνύει ότι η ισχύς δεν βοηθά τις διπλωματικές σχέσεις, αλλά τις υποβαθμίζει. Απαιτείται πάντα μια καλή δόση συνεργασίας. Η ΕΕ του 2027 θα είναι πάντως διαφορετική από τη σημερινή: οι εκλογές σε Ισπανία και Γαλλία θα αλλάξουν το σκηνικό και πολύ πιθανόν η Δεξιά να πρωταγωνιστήσει. Αλλά για να διαρκέσουν περισσότερο από τον Τραμπ, δεν θα πρέπει να επαναλάβουν τα λάθη του.