Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία επικρίνεται για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα της Λατινικής Αμερικής την 24η Ιουνίου, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 3.000 ανθρώπους, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο προσωρινό απολογισμό, διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι «δεν θα υπάρξει κοινωνική έκρηξη».

«Δεν καταλαβαίνω πώς, αυτές τις στιγμές οδύνης για τη Βενεζουέλα, εθνικού πένθους (…) κάποιοι τολμούν να απεργάζονται κοινωνικές εκρήξεις. Εδώ δεν θα υπάρξει κοινωνική έκρηξη. Εδώ αυτό που υπάρχει είναι η βαθιά κοινωνική αλληλεγγύη του λαού μας», είπε κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής για την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας (5η Ιουλίου) στο Φουέρτε Τιούνα, το στρατιωτικό συγκρότημα όπου βρίσκεται ιδίως η έδρα του υπουργείου Άμυνας, στην πρωτεύουσα Καράκας.

Σε περιοχές που έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές εξαιτίας του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, κάτοικοι εκφράζουν οργή για την έλλειψη βοήθειας από τις Αρχές.

Παράλληλα χθες, ο αριθμός των θυμάτων της καταστροφής ξεπέρασε τους 3.000 νεκρούς. Ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ροντρίγες δίνει νέο, επίσημο –ακόμη προσωρινό– απολογισμό, που κάνει λόγο για «3.342 νεκρούς» και «16.740 τραυματίες», χωρίς να δίνεται εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοουμένων, που ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι μπορεί να φτάνουν έως και τους 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις αναφέρονται σε περίπου 10.000.

Πάνω από 16.000 άνθρωποι είναι άστεγοι και εκατοντάδες κτήρια κατέρρευσαν ολοσχερώς.

Οι δύο σεισμοί με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο έπληξαν κυρίως το βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος και στην απελπισία, κυρίως μεταξύ όσων δεν βρίσκουν τους δικούς τους, ζωντανούς ή νεκρούς.

Στην πόλη Λα Γουάιρα, που υπέστη το βαρύτερο χτύπημα, 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καράκας, δεκάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν. Χιλιάδες σεισμοπαθείς βρίσκονται στους δρόμους, ή έχουν βρει καταφύγιο σε πάρκα, χωρίς άλλη προοπτική. Διασώστες και κάτοικοι ψάχνουν ακόμη στα συντρίμμια, ενώ μηχανήματα κατεδαφίζουν κτήρια που είχαν καταρρεύσει εντελώς ή εν μέρει.