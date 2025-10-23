Εκρήξεις σε βιομηχανική εγκατάσταση στην ορεινή περιοχή των Ουραλίων στη Ρωσία, προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Δεν διευκρίνισαν τα αίτια του δυστυχήματος ούτε κατονόμασαν το εργοστάσιο, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Καπέισκ της περιφέρειας Τσελιάμπινσκ. Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, πρόκειται για μονάδα παραγωγής πυρομαχικών για τις ένοπλες δυνάμεις.

Ο περιφερειάρχης Αλεξέι Τέξλερ ανέφερε πως εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη άλλων 10 εργαζομένων στο εργοστάσιο. Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram, υπογράμμισε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το δυστύχημα οφειλόταν σε επιδρομή ουκρανικών drones.

ΑΛ.Π.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ