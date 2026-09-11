Ένα μίνι λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα επιβατικό αυτοκίνητο και με ένα φορτηγό που μετέφερε ξυλεία στην περιφέρεια του Αρχανγκέλσκ, στη βόρεια Ρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι.

Το κρατικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, μετέδωσε ότι το λεωφορείο επιχείρησε κατά τα φαινόμενα να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα και συγκρούστηκε με το φορτηγό.

Σύμφωνα με το RIA, μεταξύ των νεκρών είναι και ένα παιδί.