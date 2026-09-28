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Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

 

Η πυρκαγιά κατέστρεψε δύο κτήρια στο χωριό Κουμπρίνσκ, κοντά στην πόλη Περεσλάβλ-Ζαλέσκι. Περίπου 100 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να τη θέσουν υπό έλεγχο, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής Μιχαήλ Εβράγιεφ.

Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το TASS.

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