Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Kubrinsk, Yaroslavl region. A fireworks plant burns. Five workers dead, twelve still unaccounted for.

Over a hundred firefighters. Two production buildings gone.

Another plant with no safety left.#Yaroslavl #Russia pic.twitter.com/gbjrSvhtFP — Motosierra (@KurminX) September 28, 2026

Η πυρκαγιά κατέστρεψε δύο κτήρια στο χωριό Κουμπρίνσκ, κοντά στην πόλη Περεσλάβλ-Ζαλέσκι. Περίπου 100 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν για να τη θέσουν υπό έλεγχο, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής Μιχαήλ Εβράγιεφ.

❗️A fire broke out at a firecracker factory in Russia’s 🇷🇺Yaroslavl region: flames engulfed two production workshops, and detonations can be heard. According to preliminary reports, five Russians were killed. pic.twitter.com/TXVvBYSrI1 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 28, 2026

Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το TASS.