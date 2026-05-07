Δεκατρείς άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παδί, τραυματίστηκαν σε ουκρανική αεροπορική επιδρομή που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες πολυκατοικίες στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ, περίπου 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δύο εμπόλεμων κρατών, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Μπόγκομαζ.

Τα πλήγματα καταγράφηκαν ενώ το Κίεβο κατήγγειλε χθες Τετάρτη ρωσικές επιθέσεις εναντίον της επικράτειάς της παρά τη μονομερή κατάπαυση του πυρός που κήρυξε η ουκρανική πλευρά καλώντας την αντίπαλη να σεβαστεί τη χειρονομία, διαμηνύοντας πως θα ανταπέδιδε, κατά τρόπο «συμμετρικό», κάθε ρωσική παραβίαση.