Τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στη νοτιοδυτική Σιβηρία της Ρωσίας, όταν ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου An-12 συνετρίβη στην περιφέρεια Κεμέροβο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 17 επιβαίνοντες, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Izvestia.

Η πτώση σημειώθηκε κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο, σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο του Κεμέροβο, χωρίς να έχουν γίνει άμεσα γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Η ανακοίνωση του τοπικού κυβερνήτη

Ο περιφερειακός κυβερνήτης, Ίλια Σέρεντιουκ, επιβεβαίωσε το αεροπορικό δυστύχημα μέσω του επίσημου καναλιού του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων «MAX», χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τον τύπο του εμπλεκόμενου αεροσκάφους, γνωστοποιώντας ότι μετέβη ο ίδιος στον τόπο της συντριβής:

«Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο. Έχω φτάσει στο σημείο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στην περιοχή. Η περιφέρεια παρέχει την απαραίτητη βοήθεια».