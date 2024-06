Είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά τον εκτροχιασμό αρκετών βαγονιών αμαξοστοιχίας που μετέφερε περισσότερους από 200 επιβάτες στον ρωσικό Άπω Βορρά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η επιβατική αμαξοστοιχία εκτελούσε το δρομολόγιο από την πόλη Βορκούτα, βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, με προορισμό το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, στον νότο της χώρας. Εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Ιντα, στη δημοκρατία των Κόμι, ένα αραιοκατοικημένο έδαφος στο οποίο επικρατεί δριμύ ψύχος.

UPDATE:

At least 43 people have been confirmed injured after at least 9 carriages of a passenger train derailed in Russia’s Komi region, according to the SHOT telegram channel.

Most of the injured are expected to fully recover.

The train may have been carrying up to 232 people. pic.twitter.com/u3jwrzcmxc

— FlashFeed (@FlashFeed365) June 26, 2024