Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 16 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Κατά τον περιφερειακό κυβερνήτη, δύο από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί σε ξεχωριστό πλήγμα την Παρασκευή.

Οι τοπικές υπηρεσίες συνεχίζουν να καταγράφουν τις συνέπειες των επιθέσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών ή για τις ακριβείς περιοχές στις οποίες σημειώθηκαν τα πλήγματα.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που μεταδίδουν οι ρωσικές αρχές.

Ζημιές από drone στη Σταυρούπολη

Παράλληλα, νέο περιστατικό καταγράφηκε και στη νότια Ρωσία, στην περιφέρεια της Σταυρούπολης.

Ο κυβερνήτης Βλαντίμιρ Βλαντιμίροφ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι θραύσματα μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Νεβινομίσκ, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των καταστροφών, ούτε έκανε αναφορά σε θύματα ή τραυματίες.

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά επιθέσεων με drones που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε ρωσικές περιοχές, αρκετές από τις οποίες βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τη γραμμή του μετώπου.

Ρωσικά drones έπληξαν το Μικολάιφ

Την ίδια ώρα, επιθέσεις σημειώθηκαν και στην ουκρανική πλευρά.

Σύμφωνα με τον ασκούντα καθήκοντα περιφερειακού κυβερνήτη Χεόρχι Ρεσετίλοφ, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας εγκαταστάσεις στην περιοχή του Μικολάιφ.

Από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε τερματικό σταθμό μεταφοράς εμπορευμάτων στο λιμάνι της πόλης, χωρίς στην αρχική ενημέρωση να γίνεται αναφορά σε ανθρώπινες απώλειες.

Οι ουκρανικές αρχές εξετάζουν την έκταση των ζημιών στις εγκαταστάσεις, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν μετά τις επιθέσεις.

Συνεχίζονται τα αμοιβαία πλήγματα

Οι τελευταίες επιθέσεις δείχνουν ότι τα αμοιβαία πλήγματα με drones συνεχίζονται τόσο σε ρωσικό όσο και σε ουκρανικό έδαφος, με στόχους να περιλαμβάνουν κατοικημένες περιοχές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές.

Η περιφέρεια του Μπέλγκοροντ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επιθέσεων λόγω της εγγύτητάς της στα ουκρανικά σύνορα, ενώ από την άλλη πλευρά ουκρανικά λιμάνια και εγκαταστάσεις μεταφορών εξακολουθούν να αποτελούν στόχο ρωσικών πληγμάτων.

Οι αναφορές των δύο πλευρών για απώλειες και ζημιές δεν είναι πάντοτε δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα εν μέσω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων.