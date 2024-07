Ένας άγνωστος άνδρας με μια βαριοπούλα έκοψε το κεφάλι μιας προτομής του Σοβιετικού δικτάτορα Ιωσήφ Στάλιν, που ήταν τοποθετημένη σε ένα πάρκο κοντά στη Μόσχα, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά μέσα ενημέρωσης και ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

«Το Σάββατο, σε ένα πάρκο Ζβενίγκοροντ (σ.σ. μια πόλη σε απόσταση περίπου 40 χλμ της ρωσικής πρωτεύουσας), ένας άνδρας, σε μη φυσιολογική κατάσταση, έκοψε το κεφάλι μιας προτομής του Στάλιν με μια βαριοπούλα», δήλωσε μια αστυνομική πηγή στο το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

In Zvenigorod, near Moscow, an unknown person used a sledgehammer to decapitate a bust of Stalin. pic.twitter.com/a8aTK2zV18

