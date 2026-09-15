Νέο γύρο διπλωματικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, πυροδοτεί η τοποθέτηση της Μόσχας σχετικά με την ασφάλεια στο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών να στρέφει τα βέλη του κατά της αμερικανικής πλευράς.

Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις από τη ρωσική πρωτεύουσα, η παραδοχή της Ουάσινγκτον για την τοποθέτηση στρατιωτικών συστημάτων σε τροχιά γύρω από τη Γη φανερώνει μια επικίνδυνη στάση, η οποία παραβλέπει τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί μια ενδεχόμενη ένοπλη σύρραξη εκτός των ορίων της Ατμόσφαιρας.

Η διπλωματική ηγεσία της Ρωσίας υπογραμμίζει πως τέτοιου είδος ενέργειες συνιστούν άμεση απειλή για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των διεθνών δραστηριοτήτων στο διάστημα, καλώντας την αμερικανική διοίκηση να αναλογιστεί τις μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτών των επιλογών στη διεθνή ισορροπία.

«Επιδιώκοντας ιδιοτελή συμφέροντα, η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να αψηφήσει πλήρως τις καταστροφικές για την ανθρωπότητα συνέπειες μιας ένοπλης σύγκρουσης σε τροχιά», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Επεσήμανε ότι η ανάπτυξη αμερικανικών όπλων σε τροχιά θέτει σε κίνδυνο τις προοπτικές εξερεύνησης του διαστήματος και προειδοποίησε για «κολοσσιαίους κινδύνους» που απειλούν δραστηριότητες από τις οποίες εξαρτάται η ευημερία των πολιτών.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Τρόι Μάινκ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η Ουάσιγκτον έχει θέσει σε τροχιά «όπλα ελέγχου του διαστήματος, ικανά να υπερασπιστούν τις ένοπλες δυνάμεις από οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια». Ήταν η πιο σαφής παραδοχή από αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη αμερικανικών οπλικών συστημάτων στο διάστημα, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων με τη Ρωσία και την Κίνα.