Η Μόσχα θεωρεί πως η Ευρώπη δεν μπορεί να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία, εξαιτίας της στάσης που τηρεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υπογράμμισε εκ νέου πως οι ευρωπαϊκές δυνάμεις συμμετέχουν ουσιαστικά στη σύγκρουση, τασσόμενες στο πλευρό του Κιέβου.

Από τον Φεβρουάριο δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος στις ειρηνευτικές επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που λειτουργούσαν ως ο κύριος διαμεσολαβητής ανάμεσα στις δύο πλευρές, έχουν αποσύρει την προσοχή τους από το μέτωπο αυτό, καθώς προτεραιότητά τους αποτελεί πλέον ο πόλεμος στο Ιράν.