Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη αναχαιτίστηκαν περισσότερα από 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνι ανέφερε πως από τις 8:30 το βράδυ της Τετάρτης έως τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης η περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας βρέθηκε στο στόχαστρο 630 μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τα περισσότερα από αυτά αναχαιτίστηκαν σε μεγάλη απόσταση, ενώ 163 UAV καταρρίφθηκαν καθώς πλησίαζαν τη Μόσχα.

Ο Σομπιάνιν ανέφερε επίσης δύο τραυματισμούς στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας.