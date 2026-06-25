Σοβαρά πλήγματα με ανθρώπινες απώλειες σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς ουκρανικές επιθέσεις έπληξαν περιοχές της Ρωσίας αλλά και την προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των τοπικών αρχών, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και δύο παιδιά.

Πέρα από το βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές, οι στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις προκάλεσαν και σημαντικές υλικές ζημιές σε υποδομές, με κυριότερη την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς σε δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στη συνεχιζόμενη αλυσίδα των εκατέρωθεν πληγμάτων που επηρεάζουν άμεσα κατοικημένες περιοχές και στρατηγικούς ενεργειακούς στόχους στην ευρύτερη ζώνη των συγκρούσεων.

«Δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί…σκοτώθηκαν σε νυχτερινές επιθέσεις του εχθρού», δήλωσε μέσω Telegram ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο ουκρανικός στρατός προσπαθεί να αποκόψει τις διόδους ανεφοδιασμού της χερσονήσου, την οποία έχει προσαρτήσει η Μόσχα από το 2014.

Ένας πολίτης έχασε επίσης τη ζωή του τη νύχτα «σε επίθεση ουκρανικών δυνάμεων», στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Πλήγματα από ουκρανικά drones προκάλεσαν επίσης τον θάνατο δύο ανθρώπων στην παραμεθόρια περιφέρεια του Μπριανσκ –ενός οδηγού 23 ετών και ενός κοριτσιού 15 ετών, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ (νότια Ρωσία), στην περιοχή Κρασνοαρμέισκι, ξέσπασε πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου στην Πολταφσκάγια «ύστερα από την πτώση θραυσμάτων μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone)», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αξιωματούχος Αλεξάντρ Χαριτόνοφ.

Συνολικά, 269 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας πάνω από το ρωσικό έδαφος και την Κριμαία, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο ουκρανικός στρατός βάζει τακτικά στο στόχαστρο διυλιστήρια, πετρελαιαγωγούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία, με σκοπό να στερήσει από τη Μόσχα έσοδα που αντλεί από τις πωλήσεις υδρογονανθράκων και χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας από το 2022.

Τα πλήγματα αυτά προκαλούν συχνά εντυπωσιακές πυρκαγιές, ωστόσο ο αντίκτυπός τους στην ρωσική παραγωγή είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.

Στην ουκρανική πλευρά, η εταιρία διαχείρισης των εθνικών σιδηροδρόμων δήλωσε σήμερα ότι ένας σιδηροδρομικός υπάλληλος σκοτώθηκε σε πλήγμα σε τρένο στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.