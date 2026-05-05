Η Μόσχα ανακοίνωσε τη Δευτέρα 4/5, ότι προχωρά σε μονομερή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για τις 8 και 9 Μαΐου, επικαλούμενη τις εκδηλώσεις μνήμης για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ωστόσο, η ρωσική πλευρά έσπευσε να συνοδεύσει την ανακοίνωση με σκληρή προειδοποίηση, κάνοντας λόγο για «μαζική πυραυλική επίθεση» κατά του Κιέβου σε περίπτωση που υπάρξει ουκρανική παραβίαση.

Ζελένσκι: «δεν είναι σοβαρό να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός»

Η απάντηση του Κιέβου ήρθε άμεσα, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει επίσης μονομερή εκεχειρία μικρής διάρκειας, από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 6 Μαΐου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο ότι δεν είναι «σοβαρό» να περιμένει κανείς παύση εχθροπραξιών για λόγους εορτασμού στη Μόσχα, αφήνοντας αιχμές για τον πραγματικό σκοπό της ρωσικής πρωτοβουλίας.

Η ανταλλαγή ανακοινώσεων καταγράφεται σε μια περίοδο όπου η αμερικανική προσοχή είναι στραμμένη κυρίως στη Μέση Ανατολή, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, εμφανίζουν σημαντική κάμψη.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η απόφαση για την εκεχειρία της 8ης και 9ης Μαΐου ελήφθη από τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων της «Ημέρας της Νίκης».

Παράλληλα, η Μόσχα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ουκρανική ενέργεια που θα θεωρηθεί προσπάθεια διατάραξης των εορτασμών θα αντιμετωπιστεί με «σφοδρή πυραυλική απάντηση στο κέντρο του Κιέβου».

Σε ιδιαίτερα οξείς τόνους, η ρωσική πλευρά κάλεσε μάλιστα τους ουκρανούς πολίτες και το ξένο διπλωματικό προσωπικό να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα χωρίς καθυστέρηση.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι υποστήριξε μέσω ανάρτησής του ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη επικοινωνία από τη Μόσχα σχετικά με τους όρους κατάπαυσης του πυρός, πέρα από όσα μεταδίδονται από ρωσικά μέσα και δίκτυα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η χώρα του προχωρά σε αντίστοιχη παύση πυρός μικρής διάρκειας, ενώ λίγες ώρες αργότερα μετέβη στο Μπαχρέιν για συνομιλίες με αντικείμενο τη διμερή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις

Την ίδια ώρα, στο πεδίο των συγκρούσεων, οι εχθροπραξίες παραμένουν έντονες.

Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην περιοχή του Χαρκόβου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά αμάχων στη Μερέφα, ενώ επιθέσεις με drones στον νότο της χώρας προκάλεσαν νέους θανάτους πολιτών, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Οι τοπικές εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι το πλήγμα στο Χάρκοβο πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Iskander.

Η περιοχή του Χαρκόβου, στα σύνορα με τη Ρωσία, παραμένει από τις πλέον ευάλωτες ζώνες του πολέμου, δεχόμενη σχεδόν καθημερινά επιθέσεις, ενώ έχει περάσει στο παρελθόν από εναλλασσόμενο έλεγχο των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), το ρωσικά ελεγχόμενο έδαφος στην Ουκρανία μειώθηκε τον Απρίλιο κατά περίπου 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εξέλιξη που δεν είχε καταγραφεί από την ουκρανική αντεπίθεση του 2023.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που έχει ήδη συμπληρώσει πάνω από τέσσερα χρόνια, θεωρείται η πιο αιματηρή σύγκρουση στην ευρωπαϊκή ήπειρο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις απώλειες να εκτιμώνται σε εκατοντάδες χιλιάδες και από τις δύο πλευρές.