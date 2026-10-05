Μια θεαματική ανατροπή είναι το αποτέλεσμα του νέου παράτολμου εγχειρήματος του γνωστού Ρώσου κασκαντέρ Evgeny Chebotarev, ο οποίος επιχείρησε να μεταφέρει ένα σοβιετικής σχεδίασης στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Mi-2 στην καρότσα ενός αγροτικού φορτηγού (pick-up).

Η λανθασμένη κατανομή του βάρους και ο όγκος του ελικοπτέρου προκάλεσαν την απώλεια ισορροπίας του οχήματος εν κινήσει, με αποτέλεσμα το αγροτικό να τουμπάρει στον δρόμο παρασύροντας το βαρύ φορτίο.

Η ανατροπή του αγροτικού καταγράφηκε σε βίντεο

Ο Evgeny Chebotarev, ιδιαίτερα δημοφιλής στη Ρωσία για τα επικίνδυνα και συχνά ακραία ακροβατικά που πραγματοποιεί, αποφάσισε να δοκιμάσει τα όρια ενός συμβατικού αγροτικού οχήματος, φορτώνοντας στην καρότσα του ένα ολόκληρο ελικόπτερο.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα οχήματος που ακολουθούσε, το αγροτικό κινούνταν στον δρόμο φέροντας το ελικόπτερο στηριγμένο στην πίσω πλευρά του.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, λόγω της ασταθούς κατανομής του βάρους και του υψηλού κέντρου βάρους του φορτίου, το αγροτικό άρχισε να ταλαντεύεται, έχασε την ισορροπία του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα, συμπαρασύροντας και το ελικόπτερο.

Το βίντεο που δείχνει το αγροτικό όχημα να ανατρέπεται μαζί με το στρατιωτικό ελικόπτερο:

Οι κίνδυνοι της μεταφοράς του στρατιωτικού ελικοπτέρου Mi-2

Το φορτίο που μετέφερε ο Ρώσος κασκαντέρ ήταν ένα ελικόπτερο τύπου Mi-2, σοβιετικής σχεδίασης και κατασκευής, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά το παρελθόν τόσο για στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και για πολιτικές μεταφορές.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ελικόπτερο δεν βρισκόταν σε λειτουργία ή πτήση, αλλά μεταφερόταν αποκλειστικά ως ακινητοποιημένο φορτίο πάνω στο όχημα.

An attempt by Russian stuntman Evgeny Chebotarev to carry an Mi-2 helicopter on a pickup truck went awfully wrong after the vehicle overturned. The viral video was captured on dash cam. https://t.co/ir5HThbXJT — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 4, 2026

Ωστόσο, το σημαντικό απόβαρο του αεροσκάφους σε συνδυασμό με την απουσία εξειδικευμένου εξοπλισμού μεταφοράς βαρέων φορτίων κατέστησαν το όχημα εξαιρετικά ασταθές, οδηγώντας στο ατύχημα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.