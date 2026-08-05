Απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του επικεφαλής του εργοστασίου κατασκευής στρατιωτικών drones Uraldrone, Βλαντίμιρ Τκατσούκ, σημειώθηκε στη Ρωσία, όταν το αυτοκίνητό του ανατινάχθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από την ισχυρή έκρηξη έχασε τη ζωή του ο οδηγός του οχήματος, ενώ ο διευθυντής της αμυντικής εταιρείας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Το χρονικό της έκρηξης στο Μπολσόι Ιστόκ

Η επίθεση σημειώθηκε στο χωριό Μπολσόι Ιστόκ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από την Αικατερινούπολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και πηγές που επικαλείται το μέσο Kommersant-Ural, εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε ή ενεργοποιήθηκε στο όχημα που μετέφερε τον διευθυντή του εργοστασίου.

Από τη σφοδρή έκρηξη ο οδηγός του οχήματος έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ υπέστη σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ποιος είναι ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ και το εργοστάσιο Uraldrone

Ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ είναι ο διευθυντής του εργοστασίου Uraldrone, μίας από τις πλέον κομβικές μονάδες παραγωγής στρατιωτικών drones στη Ρωσία.

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι υπεύθυνο για την κατασκευή του drone Upyr FPV (First Person View), ενός από τα πιο διαδεδομένα και καταστροφικά τακτικά drones που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός στο μέτωπο της Ουκρανίας για πλήγματα κατά θωρακισμένων οχημάτων και οχυρώσεων.