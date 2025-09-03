Μια υπόθεση που θυμίζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας, δράσης και μαύρης κωμωδίας, επανήλθε στη δημοσιότητα στη Ρωσία, με αφορμή την τελική απόφαση του δικαστηρίου.

Το 2011, ο 32χρονος Viktor Jasinski αποπειράθηκε να ληστέψει ένα κομμωτήριο στην πόλη Meschchovski, αγνοώντας πως η 27χρονη ιδιοκτήτρια, Όλγα Ζάγιατς, ήταν κάτοχος μαύρης ζώνης στο καράτε.

Η Ζάγιατς τον ακινητοποίησε με ευκολία, όμως αντί να καλέσει την αστυνομία, επέλεξε έναν εντελώς ανορθόδοξο τρόπο για να τον «συνετίσει»: τον έδεσε, του έδωσε βιάγκρα και του επιτέθηκε σεξουαλικά και μάλιστα τον κράτησε σπίτι της τρεις ολόκληρες ημέρες.

Ο δράστης, όχι μόνο δεν κατήγγειλε το περιστατικό, αλλά έπειτα από κάποιους μήνες επέστρεψε για να επιχειρήσει ξανά ληστεία.

Η νεαρή γυναίκα ούτε τη δεύτερη φορά προχώρησε σε καταγγελία, αλλά αντιθέτως αφότου τον αφόπλισε για δεύτερη φορά, τον κράτησε επίσης κάποιες ημέρες σπίτι της και μετά τον άφησε ελεύθερο. Εκείνος αφότου πήγε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις, στη συνέχεια πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα και έκανε καταγγελία.

Η Όλγα, από την πλευρά της, επιβεβαίωσε τα πάντα, προσθέτοντας πως του προσέφερε φαγητό, του αγόρασε ρούχα και… απλώς δεν ήταν καλός άνθρωπος — ούτε καλός εραστής.

Η υπόθεση, που είχε ξεχαστεί για χρόνια, ήρθε ξανά στο προσκήνιο λόγω της απόφασης του δικαστηρίου, μετά από μακροχρόνια δικαστική διαμάχη, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων στα μέσα ενημέρωσης.