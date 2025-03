Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι εξουδετερώθηκαν χερσαίες επιθέσεις ουκρανικών στρατευμάτων τα οποία επιχείρησαν να διεισδύσουν στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ – νότια του Κουρσκ, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου υποχωρούν μετά την αιφνιδιαστική εισβολή του περασμένου Αυγούστου.

«Συνολικά, πέντε επιθέσεις εξαπολύθηκαν από τον εχθρό κατά τη διάρκεια της ημέρας» σε αυτήν την περιφέρεια, αναφέρει η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, υπογραμμίζοντας ότι όλες εξουδετερώθηκαν και οι επίδοξοι εισβολείς απωθήθηκαν.

According to Russian ‘Z-bloggers’ and Telegram channels, residents of Belgorod’s Krasnoyaruzhsky district are being evacuated as Ukrainian Army is reportedly launching an assault there.

“100% evacuation. Announced by the district administration,” local residents write in chats.… pic.twitter.com/BLryvOxGIZ

— Mila.Alien 🇺🇦 (@mila__alien) March 18, 2025

