Η Μόσχα διαπιστώνει ότι υπάρχει αργή, αλλά σταθερή πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Στη διαπραγματευτική διαδικασία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εννοώ στη διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει αργή, αλλά σταθερή πρόοδος», είπε.

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι δυτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν «να τορπιλίσουν» την πρόοδο και προέτρεψε τις ΗΠΑ να αντιταχθούν σε τέτοιες κινήσεις.

Χθες (24/12), ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσίασε στους δημοσιογράφους το σχέδιο των 20 σημείων των ΗΠΑ, δηλώνοντας και επισήμως ότι είναι διατεθειμένος να κάνει υπαναχωρήσεις.