Τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Όρη Αλτάι της Ρωσίας, όταν μια άγρια καφέ αρκούδα επιτέθηκε σε κατασκήνωση, αφαιρώντας με φρικτό τρόπο τη ζωή μιας 29χρονης γυναίκας.

Το θύμα της επίθεσης, η Σνεζάνα Κορόλιοβα, ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας με καταγωγή από την περιοχή του Νοβοσιμπίρσκ.

Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν σε διακοπές με τον αρραβωνιαστικό της στο οργανωμένο κάμπινγκ «Istok», το οποίο βρίσκεται στο χωριό Αρτίμπας.

Η εκδρομή τους είχε λάβει ιδιαίτερα εορταστικό χαρακτήρα, καθώς ο σύντροφός της, είχε κάνει πρόταση γάμου στην νεαρή γυναίκα μόλις την προηγούμενη ημέρα.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων TASS και τις καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων, η εφιαλτική αλληλουχία των γεγονότων ξεκίνησε γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα.

Το ζευγάρι ξύπνησε απότομα από τον θόρυβο του άγριου ζώου, το οποίο έσκιζε με μανία τη σκηνή τους. Πριν προλάβει ο σύντροφός της να αντιδράσει, η αρκούδα άρπαξε τη 29χρονη και την έσυρε έξω από τη σκηνή, ενώ εκείνη ούρλιαζε για βοήθεια.

Ο αρραβωνιαστικός της, σε κατάσταση απόλυτου σοκ, καθώς και άλλοι παρακείμενοι κατασκηνωτές, προσπάθησαν απεγνωσμένα να κάνουν θόρυβο και να αποσπάσουν την προσοχή του θηρευτή.

Ωστόσο, το ζώο δεν πτοήθηκε, κατάφερε θανατηφόρα χτυπήματα και δαγκώματα στη γυναίκα και στη συνέχεια μετέφερε το σώμα της στην απέναντι όχθη του ποταμού Μπίγια, όπου το έθαψε κάτω από κλαδιά και χώμα, «αποθηκεύοντάς το» ως τροφή.

Οργή των κατοίκων για τη στάση των Αρχών

Οι αστυνομικές δυνάμεις και οι θηροφύλακες που κατέφθασαν στο σημείο κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν τα λείψανα της άτυχης Σνεζάνα μόνο αφότου το θηρίο τρομοκρατήθηκε προσωρινά και απομακρύνθηκε.

Ωστόσο, το περιστατικό προκάλεσε την έντονη οργή της τοπικής κοινωνίας. Όπως καταγγέλλεται, οι αρχές περιορίστηκαν μόνο σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στον αέρα για να εκφοβίσουν το ζώο και δεν το εξουδετέρωσαν, παρόλο που είχαν την ευκαιρία να το σκοτώσουν, επικαλούμενοι τους αυστηρούς νομικούς περιορισμούς που ισχύουν στην περιοχή για τη χρήση πυροβόλων όπλων.

Κατάσταση συναγερμού και αιτίες της επίθεσης

Η αρκούδα παραμένει ελεύθερη, ενώ στην περιοχή έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα ασφαλείας:

Κηρύχθηκε δεκαήμερη κατάσταση συναγερμού για το χωριό Αρτίμπας.

για το χωριό Αρτίμπας. Οι αρχές εξετάζουν την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες.

Η Ρωσική Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση προς τους τουρίστες.

Εκπρόσωπος της τοπικής Ένωσης Κυνηγών και Ψαράδων εξήγησε ότι η μείωση των επιτρεπόμενων ημερών κυνηγιού τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση του πληθυσμού των αρκούδων.

Στην ευρύτερη περιοχή υπολογίζεται ότι περιφέρονται συχνά περίπου 20 αρκούδες, οι οποίες, λόγω της έλλειψης φυσικής τροφής, πλησιάζουν όλο και πιο επικίνδυνα τις ανθρώπινες εγκαταστάσεις.

Η Εισαγγελία της Δημοκρατίας του Αλτάι έχει ήδη διατάξει την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τη διακρίβωση όλων των συνθηκών της τραγωδίας.

Πηγή: theirishsun , bluewin