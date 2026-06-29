Σε τροχιά έντονων πιέσεων βρίσκεται η ρωσική αγορά καυσίμων, ως άμεση συνέπεια των πρόσφατων ουκρανικών πληγμάτων. Η μειωμένη επάρκεια έχει προκαλέσει ατελείωτες ουρές οχημάτων έξω από τα πρατήρια, με την υπομονή των οδηγών να εξαντλείται, και τα επεισόδια να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Άγριοι καβγάδες και βία μεταξύ οδηγών

Η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα αποτυπώνεται ανάγλυφα σε οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απελπισμένοι πολίτες έρχονται στα χέρια για μια θέση προτεραιότητας στην αντλία, με τα περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας να καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ενδεικτικά, στην πόλη Ριαζάν χρειάστηκε η παρέμβαση ψυχραιμότερων για να λήξει συμπλοκή μεταξύ δύο ανδρών.

Ακόμα πιο σοβαρό ήταν το περιστατικό στο Σερόφ, όπου μία γυναίκα τραυματίστηκε στο πρόσωπο μετά από βίαιη επίθεση που δέχθηκε η ίδια και ο σύντροφός της, κατά τη διάρκεια διένεξης για τη βενζίνη.

Η παραδοχή του Κρεμλίνου και το καθεστώς έκτακτης ανάγκης

Το μέγεθος του προβλήματος επιβεβαίωσε έμμεσα και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο, ο Ρώσος Πρόεδρος σημείωσε:

«Οι επιθέσεις εναντίον των κρίσιμων και ενεργειακών υποδομών μας προφανώς δημιουργούν ζητήματα. Αυτή τη στιγμή καταγράφεται μια συγκεκριμένη έλλειψη, η οποία ωστόσο δεν έχει πάρει κρίσιμες διαστάσεις».

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση παρουσιάζεται πολύ πιο σοβαρή στην προσαρτημένη Κριμαία, όπου οι τοπικές Αρχές ενεργοποίησαν καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση ελήφθη λόγω των εκτεταμένων προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση και τον εφοδιασμό, που προκλήθηκαν από το σφυροκόπημα των ουκρανικών δυνάμεων στις αποθήκες πετρελαίου και τις γραμμές μεταφοράς.

Το παρασκήνιο για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Πέρα από το εσωτερικό μέτωπο, ο Πούτιν αναφέρθηκε και στις διπλωματικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν. Αν και το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν δημοσιεύθηκε επίσημα από το Κρεμλίνο, ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Ρώσος ηγέτης προσδοκά την άφιξη Αμερικανών μεσολαβητών στη Μόσχα, για συνομιλίες γύρω από τη λήξη των εχθροπραξιών. Όπως υποστήριξε, αυτό θα συμβεί μόλις εκτονωθεί η προσοχή της Ουάσιγκτον από την κρίση στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, συμπληρώνοντας πως η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε συζητήσεις.

Μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με ιστορικό ρεκόρ drones

Η πίεση πάντως στο πεδίο των μαχών κλιμακώνεται. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Ουκρανία πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιχειρήσεις της, εξαπολύοντας 660 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρη τη ρωσική επικράτεια. Το νούμερο αυτό καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ της 17ης Μαΐου, όταν είχαν χρησιμοποιηθεί 556 drones.