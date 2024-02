Ρωσικό δικαστήριο έθεσε υπό κράτηση μια 23χρονη καθώς θεωρήθηκε ύποπτη για «αποκατάσταση του ναζισμού», μετά από ένα βίντεο που τράβηξε στο οποίο χλευάζει το μνημείο του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου αφιερωμένο στη Μάχη του Στάλινγκραντ, ανακοίνωσε την Παρασκευή το τοπικό παράρτημα της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσίας.

Η Αλιόνα Αγκαφόνοφα, η οποία είναι κάτοικος της πόλης Σαμάρα αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως πέντε έτη εάν καταδικαστεί για το αδίκημα, το οποίο περιγράφεται μερικώς ως «διάδοση πληροφοριών που εκφράζουν προφανή ασέβεια προς την κοινωνία για τις δοξασμένες ημέρες του στρατού».

Στο βίντεο που τραβήχτηκε τον Ιούλιο 2023, η Αγκαφόνοβα στέκεται κάτω από το άγαλμα της «Μητέρας Πατρίδας», ένα άγαλμα μιας γυναίκας ύψους 85 μέτρων που κρατάει ένα ξίφος και κάνει ότι γαργαλάει τα στήθη της γυναίκας ενώ γελάει.

