Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) , στο μέτωπο της Ουκρανίας, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με την Ρωσία να εντείνει τις επιθέσεις της και να αυξάνει τη μαζική παραγωγή φθηνών και αποτελεσματικών drones.

Παρά τις απώλειες και τις διεθνείς καταδίκες, η στρατηγική αυτή, που βασίζεται στην πρόκληση συνεχούς πίεσης και φθοράς του αντιπάλου, φαίνεται να επηρεάζει έντονα τον πόλεμο αλλά και τις ζωές των αμάχων.

Η Ρωσία παράγει πλέον πάνω από 6.000 drones τον μήνα, μειώνοντας δραστικά το κόστος παραγωγής από τα 200.000 δολάρια ανά μονάδα το 2022, σε περίπου 70.000 δολάρια το 2025, χάρη στη μαζική παραγωγή σε εργοστάσια της Αλαμπάγκα.

Η στρατηγική της Μόσχας επικεντρώνεται στην εκτόξευση αυτών των drones σε καθημερινή βάση, στοχεύοντας σε υποδομές και πολίτες.

Η Ουκρανία, παρά τις αντεπιθέσεις της με drones υψηλής τεχνολογίας, αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην αποτελεσματική αναχαίτιση των ρωσικών επιθέσεων, καθώς η συνεχής πίεση και οι αυξανόμενες επιθέσεις με drones από την πλευρά της Ρωσίας περιορίζουν την αποτελεσματικότητα των αμυντικών της προσπαθειών.

Οι ελλείψεις στην αεροπορική της δύναμη, την ωθούν να επενδύσει σε εξελιγμένα αμυντικά μέσα, προσπαθώντας να αναχαιτίσει τις αυξανόμενες επιθέσεις.

Κατά 20% αυξήθηκαν οι ρωσικές επιθέσεις με drones το 2025

Στην πραγματικότητα, το ποσοστό των επιτυχημένων πλήξεων από τα drones της Ρωσίας, αυξήθηκε κατά 20% το 2025, με σκοπό να δημιουργηθεί συνεχής πίεση στις ουκρανικές αεράμυνες.

Η ανάπτυξη drones υψηλής τεχνολογίας και με τεχνητή νοημοσύνη από την Ουκρανία, αποδεικνύει πως η μάχη για την κυριαρχία στον αέρα, δεν είναι μόνο στρατηγική αλλά και καινοτομία με ρυθμούς ρεκόρ.

Παράλληλα, η χρήση αυτών των όπλων ως φθηνών τρομοκρατικών εργαλείων, που πλήττουν αμάχους και υποδομές, προκαλεί τεράστιες ανθρωπιστικές κρίσεις.

Η ταχύτητα της τεχνολογικής εξέλιξης και η τακτική “φθοράς” φέρνουν μια νέα εποχή στον πόλεμο, αλλά με αβέβαιες συνέπειες για τη αναδιαμόρφωση των διεθνών στρατηγικών και των ισορροπιών μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Η «κούρσα των drones» μόλις ξεκίνησε, και η επόμενη στρατηγική αναμέτρηση θα μπορούσε να αναδείξει έναν νέο τύπο πολέμου, ψηφιακό, φθηνό και εξαιρετικά επικίνδυνο για την ανθρωπότητα.