Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της χιονοθύελλας που σαρώνει τη χερσόνησο Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, όπου σπίτια και δρόμοι θάφτηκαν στο χιόνι και οι τοπικές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εικόνες που μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τεράστιους όγκους χιονιού να φθάνουν μέχρι τον δεύτερο όροφο κτιρίων, σε ορισμένα σημεία.

Russia’s Kamchatka buried under snow Airports halt, ambulances can’t reach homes — patients carried by hand Flights delayed or canceled as deadly snowdrifts paralyze daily life pic.twitter.com/BztfDefGrU — faiyaz brohi (@FaiyazB) January 15, 2026

Παρότι οι έντονες χιονοπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες στη ρωσική Άπω Ανατολή, η ένταση αυτής της καταιγίδας παρέλυσε τμήμα της πόλης Πετροπάβλοφσκ Καμτσάτκι, αναγκάζοντας τον δήμαρχο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Δύο άνθρωποι έχασαν την Πέμπτη τη ζωή τους, όταν καταπλακώθηκαν από μεγάλους όγκους χιονιού που έπεσαν από τις στέγες κτηρίων, ανακοίνωσε ο Σεργκέι Λεμπέντεφ, αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων.

Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά όλη την εβδομάδα, ενώ πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τηλεργασία.

Y en el #Edomex nos quejamos del frío. Así las cosas en #Kamchatka, en #Rusia. La cantidad de nieve que ha caído es impresionante y no se va a ir sola, con todo el frío del mundo… la tendrán que quitar. pic.twitter.com/877qLZbTiO — Quadratín EMX (@QuadratinEdomex) January 15, 2026

Περίπου 150 χιλιόμετρα οδικού δικτύου στη χερσόνησο Καμτσάτκα έχουν καλυφθεί από παχύ στρώμα χιονιού έως και 80 εκατοστών, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας που έχει στείλει στρατιώτες για να συνδράμουν το έργο των συνεργείων.

Ψωμί, αυγά και γάλα είναι δυσεύρετα στα παντοπωλεία, αναφέρουν δημοσιεύματα τοπικών μέσων. Από την πλευρά τους, αξιωματούχοι αποδίδουν τις ελλείψεις στην αδυναμία ανεφοδιασμού ορισμένων καταστημάτων λόγω των αποκλεισμένων δρόμων. Η Γιούλια Μαροζόβα, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης, διαβεβαίωσε πως ο ανεφοδιασμός της αγοράς θα αποκατασταθεί σταδιακά με το άνοιγμα των δρόμων.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP