Η ετήσια παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Ρωσία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, λόγω φόβων για επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς από ουκρανικά drones.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κανένα θωρακισμένο όχημα ή πυραυλικό σύστημα δεν θα παρελάσει στην Κόκκινη Πλατεία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία τιμά τη σοβιετική νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας, επικαλούμενο «την τρέχουσα επιχειρησιακή κατάσταση». Πρόσθεσε, επίσης, ότι δεν θα συμμετάσχουν ούτε σπουδαστές στρατιωτικών σχολών και νεολαίων στρατιωτικών ιδρυμάτων. Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη, 29 Απριλίου, ότι η «ουκρανική τρομοκρατική δραστηριότητα» είναι η αιτία πίσω από τις αλλαγές στην ετήσια παρέλαση.

Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ και αναλυτές εκτιμούν ότι η Μόσχα φοβάται πως ουκρανικά πλήγματα με drones μεγάλου βεληνεκούς θα μπορούσαν να στοχεύσουν τον στρατιωτικό εξοπλισμό πριν ή κατά τη διάρκεια της παρέλασης. Ο Ρουσλάν Λεβίεφ, ανεξάρτητος αναλυτής, δήλωσε στο δίκτυο TV Rain: «Ο εξοπλισμός είναι ευάλωτος ακόμη και στο στάδιο της προετοιμασίας, καθώς οι φάλαγγες σταθμεύουν και κάνουν πρόβες έξω από τη Μόσχα σε ανοιχτά πεδία εκπαίδευσης, που είναι εύκολο να πληγούν από drones. Το να χτυπηθούν στρατιώτες στο κέντρο της πόλης ανάμεσα σε τουρίστες δεν θα ήταν τόσο απλό».

Από την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, οι παρελάσεις για την Ημέρα της Νίκης έχουν υποβαθμιστεί, με περιορισμένες στρατιωτικές επιδείξεις και λιγότερους ξένους προσκεκλημένους. Ο περσινός εορτασμός της 80ής επετείου αποτέλεσε αξιοσημείωτη εξαίρεση, με την παρουσία τουλάχιστον 27 ξένων αρχηγών κρατών και μια πλήρη πομπή αρμάτων μάχης, εκτοξευτών ρουκετών και drones στην Κόκκινη Πλατεία.

Κατά τη διάρκεια των δύο και πλέον δεκαετιών του Πούτιν στην εξουσία, η Ημέρα της Νίκης έχει γίνει ο κεντρικός πυλώνας του οράματός του για τη ρωσική ταυτότητα. Όμως, από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, η προπαγανδιστική μηχανή του Κρεμλίνου της έχει δώσει νέο νόημα, με τον Πούτιν να χρησιμοποιεί τους εορτασμούς για να δικαιολογήσει τη σύγκρουση.

Τα ουκρανικά drones μεγάλου βεληνεκούς συνεχίζουν να πλήττουν ρωσικά εδάφη σχεδόν καθημερινά. Οι επιθέσεις επικεντρώνονται κυρίως σε βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων πετρελαϊκών υποδομών και εφοδιαστικών κόμβων, προκαλώντας μερικές φορές μεγάλες πυρκαγιές και εκκενώσεις αμάχων. Στη νότια ρωσική πόλη Τουάψε, οι επανειλημμένες επιθέσεις drones σε ένα μεγάλο διυλιστήριο προκάλεσαν τεράστιες πυρκαγιές, καλύπτοντας την πόλη με τοξική μαύρη βροχή και αναγκάζοντας τις αρχές να συμβουλεύσουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ουκρανικά drones επιτέθηκαν επίσης σε σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή Περμ της Ρωσίας, βαθιά στα Ουράλια. Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξήρε την Τετάρτη την «ακρίβεια» της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι οι στόχοι επλήγησαν από απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιομέτρων. «Θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε αυτές τις εμβέλειες», έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι κάθε πλήγμα αποσκοπεί στη μείωση της ρωσικής στρατιωτικής βιομηχανίας, της επιμελητείας και των εξαγωγών πετρελαίου.

Αναλυτές, πάντως, προειδοποιούν να μην υπερεκτιμάται ο οικονομικός αντίκτυπος των πληγμάτων. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, ωθούμενη από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, έχει διατηρήσει τους τελευταίους μήνες τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας σε υψηλά επίπεδα, επιτρέποντας στη Μόσχα να αποκομίζει δισεκατομμύρια, ακόμη και αν ορισμένα από τα διυλιστήριά της δέχονται επίθεση.