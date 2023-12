Σε 22 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη πόλη Μπέλγκοροντ από τη χθεσινή επίθεση, για την οποία η Ρωσία κατηγόρησε ευθέως την Ουκρανία κάνοντας λόγο για «τρομοκρατική επίθεση».

Τον νεότερο απολογισμό των θυμάτων ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τρία παιδιά. Παράλληλα 109 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο Γκλάντκοφ τόνισε ότι 30 πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από την επίθεση, καθώς και σπίτια και αυτοκίνητα.

