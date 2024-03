Δεκατρείς εργάτες έχουν παγιδευτεί σε χρυσωρυχείο στην περιφέρεια Αμούρ της Ρωσίας ύστερα από κατολίσθηση, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (19/3) το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

«Έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία και πραγματοποιείται εκκαθάριση της πλαγιάς με μηχανήματα», διευκρίνισε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Telegram.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο Pioneer, ένα από τα μεγαλύτερα χρυσωρυχεία της Ρωσίας βάσει δυνατότητας επεξεργασίας, μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτό βρίσκεται στην περιφέρεια Αμούρ Ανατολικής Σιβηρίας, στα νότια σύνορα της Ρωσίας με την Κίνα.

