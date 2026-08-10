Σε μία από τις πλέον αιματηρές επιθέσεις από την αρχή του πολέμου και τη φονικότερη των τελευταίων δύο ετών προχώρησε η Ουκρανία, εξαπολύοντας επίθεση με drone στον πετρελαϊκό κόμβο Νιζνεκάμσκ στο Ταταρστάν της κεντρικής Ρωσίας.

Από το πλήγμα έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 75.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας βαθιά στη ρωσική επικράτεια, φτάνοντας μέχρι τη Σιβηρία και καταστρέφοντας κρίσιμες υποδομές ανεφοδιασμού.

Στο στόχαστρο τα διυλιστήρια 1.000 χλμ. ανατολικά της Μόσχας

Ο ουκρανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε διυλιστήριο πετρελαίου στο Νιζνεκάμσκ, μια πόλη 240.000 κατοίκων που φιλοξενεί δύο διυλιστήρια και ένα μεγάλο πετροχημικό εργοστάσιο, σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας.

Βίντεο από την επίθεση στο Νιζνεκάμσκ:

Παράλληλα, ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Τιουμέν της δυτικής Σιβηρίας.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα, εγχώριας κατασκευής ουκρανικά drones είχαν πλήξει διυλιστήριο στην ίδια περιοχή, σε απόσταση περίπου 2.400 χιλιομέτρων ανατολικά των συνόρων.

Οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές έχουν προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία.

Οι επισκευές στις εγκαταστάσεις αυτές είναι ιδιαίτερα περίπλοκες, χρονοβόρες και δαπανηρές για τη Μόσχα, καθώς οι ζημιές αφορούν εξειδικευμένο εισαγόμενο εξοπλισμό, η αντικατάσταση του οποίου απαιτεί την εξεύρεση τρόπων παράκαμψης των διεθνών κυρώσεων.

Εκστρατεία κατά των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού

Την ίδια στιγμή, το Κίεβο διεξάγει παράλληλη στρατιωτική εκστρατεία με στόχο τη διακοπή των ρωσικών εφοδιαστικών αλυσίδων που τροφοδοτούν το μέτωπο στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, τον περασμένο μήνα οι δυνάμεις της χώρας έπληξαν οδικές, σιδηροδρομικές και πλωτές γέφυρες σε έξι διαφορετικές περιοχές.

Σύμφωνα με Ουκρανούς στρατιωτικούς αναλυτές, τα πλήγματα αυτά καθιστούν τη ρωσική εφοδιαστική αλυσίδα πιο αργή, πιο δαπανηρή και εξαιρετικά δύσκολη στην οργάνωση.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η αναχαίτιση της ρωσικής προέλασης στο μέτωπο, ενώ παράλληλα δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την εκδήλωση ουκρανικών αντεπιθέσεων.