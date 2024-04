Ρωσικό δικαστήριο απέρριψε την Τρίτη την τελευταία από μια σειρά εφέσεων του δημοσιογράφου της Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς κατά της προφυλάκισής του με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Ο 32χρονος Έβαν Γκέρσκοβιτς συνελήφθη στις 29 Μαρτίου 2023 από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ. Είναι ο πρώτος δημοσιογράφος που κατηγορείται για κατασκοπεία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές, όπως κάνουν και οι ΗΠΑ, η εφημερίδα του, η Wall Street Journal και οι οικείοι του.

Δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για τη δίκη του. Η προφυλάκισή του παρατάθηκε τον περασμένο μήνα κατά τρεις μήνες έως τις 30 Ιουνίου.

Η ακρόαση τον περασμένο μήνα έγινε κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς να έχουν πρόσβαση τα μμε, αλλά την Τρίτη επετράπη σε δημοσιογράφους να τραβήξουν πλάνα τον Γκέρσκοβιτς καθώς αυτός στεκόταν μέσα σε ένα γυάλινο κουβούκλιο στην αίθουσα του δικαστηρίου και χαμογελούσε στους συναδέλφους των μέσων ενημέρωσης.

