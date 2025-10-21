Το διυλιστήριο Νοβοκουίμπισεφσκ που βρίσκεται στην περιοχή του Βόλγα και ελέγχεται από τη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft διέκοψε αρχικά την επεξεργασία αργού πετρελαίου την Κυριακή μετά από επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση μέσα σε ένα μήνα, δήλωσαν πηγές στο πρακτορείο Reuters.

H Rosneft δεν ήταν διαθέσιμη να απαντήσει άμεσα σε αίτημα για να σχολιάσει το θέμα.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Σαμάρα, Βιτσισλάβ Φεντόρισεφ, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή ότι η αντιαεροπορική άμυνα έδρασε κατά ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ότι το τοπικό αεροδρόμιο και οι υπηρεσίες διαδικτύου για κινητά τηλέφωνα διακόπηκαν προσωρινά.

Σύμφωνα με τις πηγές, το διυλιστήριο σταμάτησε την λειτουργία της μονάδας απόσταξης αργού πετρελαίου CDU-11, με δυναμικότητα παραγωγής 18.900 μετρικών τόνων ημερησίως, ή περίπου 138.540 βαρελιών ημερησίως.

Ανέφεραν επίσης ότι μια ακόμη βασική μονάδα, η CDU-9, σταμάτησε τη λειτουργία της την Κυριακή.

Η βασική μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου του διυλιστηρίου είχε διακόψει τη λειτουργία της μετά από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη μονάδα τον περασμένο μήνα.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η μονάδα μπορεί να αρχίσει την παραγωγή στις αρχές Νοεμβρίου.

Πέρυσι το διυλιστήριο επεξεργάστηκε 5,74 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου, παρήγαγε 1,10 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 1,64 εκατομμύρια τόνους ντίζελ και 1,27 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου κίνησης, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters

Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος