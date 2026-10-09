Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες Πέμπτη στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών μέσω Telegram, άνδρας σκοτώθηκε όταν αυτοκίνητο χτυπήθηκε από ουκρανικό drone.

Αργότερα, επιδρομή σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους τρεις ανθρώπους, ενημέρωσαν αργά χθες βράδυ οι Αρχές της Μπέλγκοροντ, περιφέρειας που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.