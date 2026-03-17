Η Ρωσία εξέφρασε σήμερα την «αδιαπραγμάτευτη αλληλεγγύη» της προς την Κούβα, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι «θα είχε την τιμή να πάρει την Κούβα» και ότι «μπορεί να κάνει ό,τι θέλει» με το νησί.

Χωρίς να κατονομάζει ευθέως τον Τραμπ, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι παρακολουθεί με έντονη ανησυχία την κλιμάκωση της έντασης γύρω από το «Νησί της Ελευθερίας», όπως αποκαλεί την Κούβα.

«Η Ρωσία επαναβεβαιώνει την αδιαπραγμάτευτη αλληλεγγύη της προς την κυβέρνηση και τον αδελφό λαό της Κούβας», αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία καταδικάζονται «οι απόπειρες κατάφωρης παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους, ο εκφοβισμός και η επιβολή παράνομων, μονομερών περιοριστικών μέτρων».

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ έχει εντείνει την οικονομική πίεση προς την Κούβα, προχωρώντας σε πετρελαϊκό αποκλεισμό, ο οποίος έχει επιβαρύνει σημαντικά το ήδη πεπαλαιωμένο ενεργειακό σύστημα της χώρας.