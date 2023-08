Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων της Ρωσίας ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή Νταμαντιένταβα, κοντά στη Μόσχα, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα ρωσικά αεροδρόμια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

An explosion and a large fire in #Domodedovo – #ruZZian media

Beautiful 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/N89Q9Ez5Bi

— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) August 10, 2023