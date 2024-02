Εκρήξεις συγκλόνισαν πριν από λίγες ώρες το εργοστάσιο χάλυβα της NLMK στο Λίπετσκ, ένα από τα μεγαλύτερα σε όλη τη Ρωσία.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

/2. Russian media – “Residents of Lipetsk report that they heard 3 explosions, after which a strong fire started. According to plant employees, there was a casualty after the explosions. There are currently no official data from the authorities.” pic.twitter.com/JCNcsgkqWI

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 24, 2024