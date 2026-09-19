Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται Ρωσικές Αρχές, καθώς κατά τη δεύτερη ημέρα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη της νέας Κρατικής Δούμας καταγράφηκαν έντονες κυβερνοεπιθέσεις.

Σύμφωνα με επίσημες ενημερώσεις, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν στις υποδομές των τηλεπικοινωνιών αλλά και στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, με στόχο την πρόκληση προβλημάτων στη ροή της διαδικασίας.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα συστήματα ασφαλείας αντέδρασαν άμεσα, αποκρούοντας τις απόπειρες δολιοφθοράς και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συμμετοχή των πολιτών, την ώρα που η τριήμερη ψηφοφορία οδεύει προς την ολοκλήρωσή της.

Οι εκλογές για τη Δούμα είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται στη Ρωσία μετά την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία το 2022 και θεωρούνται από τη Μόσχα δημοψήφισμα για τη δημόσια στήριξη στον πόλεμο.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν για πρώτη φορά και στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία τμήματα των προσαρτημένων ουκρανικών περιφερειών Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα. Η χερσόνησος της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, συμμετέχει για δεύτερη φορά.

Οι περισσότεροι υποψήφιοι που τάσσονταν κατά του πολέμου αποκλείστηκαν από τα ψηφοδέλτια προτού ξεκινήσει η ψηφοφορία στις 11 ζώνες ώρας της Ρωσίας, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τον περασμένο μήνα ότι το φιλελεύθερο κόμμα «Γιάμπλοκο» –το οποίο ζητά κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία– είχε παραβιάσει τους εκλογικούς κανόνες, ισχυρισμό που το ίδιο το κόμμα απέρριψε.

Ωστόσο υποψήφιοι του κόμματος εξακολουθούν να διεκδικούν έδρες σε μονοεδρικές περιφέρειες, οι οποίες αντιστοιχούν στο μισό των 450 εδρών της κάτω βουλής του κοινοβουλίου. Παραδοσιακά, τα ποσοστά του κόμματος κυμαίνονται σε μονοψήφια επίπεδα.

Σήμερα οι ρωσικές αρχές κατήγγειλαν ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Μόσχα δέχθηκε ισχυρή κυβερνοεπίθεση στη διάρκεια της νύκτας, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται, δήλωσε η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής Έλα Παμφίλοβα, αλλά όλες αντιμετωπίζονται με επιτυχία.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε ότι καταγράφηκε απόπειρα δολιοφθοράς σε γραμμές επικοινωνίας στην Άπω Ανατολή της χώρας, ωστόσο η επίθεση αποτράπηκε και η επικοινωνία αποκαταστάθηκε πλήρως, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμιρ Πούτιν έχει ήδη κατηγορήσει την Ουκρανία ότι προσπαθεί να παρέμβει στις εκλογές.