Η Μόσχα ελπίζει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, θα επαναληφθούν σύντομα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Τέτοιου είδους συνομιλίες έχουν να διεξαχθούν από τον Φεβρουάριο. Ωστόσο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τους διαπραγματευτές του στη Μόσχα και στη συνέχεια στο Κίεβο το σαββατοκύριακο σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσει η διαδικασία που έχει περιέλθει σε τέλμα.

Ο Πεσκόφ απαντούσε σε σχόλιο του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι ίσως πιθανόν να εκπονηθεί ένας οδικός χάρτης για την επανέναρξη των συνομιλιών και να καταβληθούν προσπάθειες προς μια αποδεκτή και από τις δύο πλευρές έκβαση.

Μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζει να υπάρχει μεγάλη απόσταση για το πώς να τερματιστεί ο πόλεμος, με το Κίεβο να απορρίπτει τα αιτήματα της Μόσχας για παραχώρηση περισσότερων εδαφών.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν θα συζητήσει δημοσίως συγκεκριμένα στοιχεία μιας πιθανής ειρηνευτικής διευθέτησης αλλά ότι υπάρχει «επιβεβαιωμένη πολιτική βούληση» για την επανάληψη των συνομιλιών.

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν στο άμεσο μέλλον και παραμένουμε σε επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους μας», δήλωσε ο Πεσκόφ μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι το θέμα της ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ είναι «μόνιμο θέμα της ατζέντας», συμπεριλαμβανομένου και μεταξύ των δύο προέδρων. Τόνισε ότι η Ρωσία απελευθέρωσε έναν Αμερικανό κρατούμενο, τον Ρόμπερτ Γκίλμαν, ύστερα από αίτημα του Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Οι δύο χώρες έχουν προχωρήσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια σε ανταλλαγή κρατουμένων.

Η μεγαλύτερη τέτοια συμφωνία ήταν τον Αύγουστο του 2024 όταν η Ρωσία πήρε πίσω οκτώ ανθρώπους που κρατούνταν στη Δύση, ανάμεσά τους ένα μέλος της υπηρεσίας ασφαλείας FSB που είχε καταδικαστεί για φόνο στη Γερμανία. Σε αντάλλαγμα, 16 άνθρωποι αφέθηκαν ελεύθεροι από τις ρωσικές και τις Λευκορωσικές φυλακές.