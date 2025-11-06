Νυχτερινή επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στη νότια ρωσική περιφέρεια Βόλγκογκραντ στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

“Our house was hit,” — in Volgograd, a drone crashed into a residential high-rise building, local residents report. There is no information yet about any casualties. According to ASTRA, the drone struck a high-rise located at 4 Gariy Khokhlov Street. Residents also reported an… pic.twitter.com/U13uPmqCmJ — ASTRA (@ASTRA_PRESS) November 6, 2025

«Ως αποτέλεσμα τρομοκρατικής επίθεσης με drones εναντίον πολυκατοικίας 24 ορόφων (…) μπαλκόνια υπέστησαν ζημιές και παράθυρα κοντινών κτηρίων έσπασαν. Πολίτης, 48χρονος άνδρας, σκοτώθηκε από θραύσματα», ανέφερε ο περιφερειάρχης της Βόλγκογκραντ, ο Αντρέι Μπατσάροφ, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Ukrainian drones attacked the Volgograd Oblast 🇺🇦🇷🇺‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/fZO44mjcaF — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) November 6, 2025

Παράλληλα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε «βιομηχανική ζώνη» λόγω της πτώσης συντριμμιών, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, που έκανε λόγο για ζημιές σε διάφορες συνοικίες της πόλης.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιτίθενται συχνά εναντίον ρωσικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εξαπολύοντας drones ή με ενέργειες δολιοφθοράς. Βάζουν επίσης στο στόχαστρο το σιδηροδρομικό δίκτυο, διυλιστήρια πετρελαίου, αγωγούς υδρογονανθράκων και άλλες ενεργειακές υποδομές. Την 9η Οκτωβρίου, ο Μπατσάροφ ανακοίνωνε πως εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιφέρειά του, επίσης εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής.

Παράλληλα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν σχεδόν κάθε νύχτα ουκρανικές πόλεις στο πλαίσιο του πολέμου που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022. Τα πλήγματά τους έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και υποδομές αερίου της χώρας, έχουν οδηγήσει σε διακοπές της ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα και εγείρουν ανησυχία για νέο πολύ δύσκολο χειμώνα, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: A.A.