Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσάργκιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, κατά την «επίθεση με drones» προκλήθηκαν ζημιές σε αρκετές κατοικίες στην πόλη Μπαλακόβο, όπου έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής ένας θάνατος.

Στην περιοχή βρίσκεται πυρηνικός σταθμός και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, ένα από τα πολλά που υπάρχουν στις όχθες του ποταμού Βόλγα.