Μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι Τουάπσε, στη Μαύρη Θάλασσα, έπειτα από νέο ουκρανικό πλήγμα, προκάλεσε πυκνά σύννεφα καπνού που εκτείνονται σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της NASA Worldview, ο καπνός από τις φλεγόμενες δεξαμενές πετρελαίου επεκτάθηκε στην ενδοχώρα έως και την περιοχή Σταυρούπολης, περίπου 300 χιλιόμετρα μακριά.

Early this morning Ukrainian drones attacked Syzran, with the refinery being the apparent target. Russian air defense was active, and successfully intercepted several residential buildings. pic.twitter.com/6MgNzcMFzT — raging545 (@raging545) April 22, 2026



Φλέγεται σχεδόν μια εβδομάδα

Η φωτιά ξέσπασε μετά από μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων, στην εγκατάσταση και στις γύρω πετρελαϊκές υποδομές.

Russia; Oil tanks still burning in Tuapse after drone attack pic.twitter.com/zX6HA59E7b — Vegas ʷ̣ (@vegasyx) April 22, 2026

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι το διυλιστήριο και το λιμάνι στοχοποιήθηκαν αρχικά στις 16 Απριλίου, ενώ ακολούθησε δεύτερο πλήγμα στις 20 Απριλίου, το οποίο έπληξε τερματικό σταθμό πετρελαίου προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά. Από τις επιθέσεις καταγράφηκε ένας νεκρός και ένας τραυματίας.

❗️The oil port in 🇷🇺Tuapse continues to burn after the attack by 🇺🇦Ukrainian kamikaze drones. Locals report that oil has covered literally everything: roads, homes, pets, and the residents themselves. pic.twitter.com/VXFnEcmyxz — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) April 22, 2026



Σύμφωνα με το Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης της Ουκρανίας, η πυρκαγιά συνέχιζε να καίει μέχρι αργά χθες (21/4) το βράδυ, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν και τη διαρροή πετρελαίου στο λιμάνι του Τουάπσε, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας, μετά από επίθεση ουκρανικού drone στις 16 Απριλίου.