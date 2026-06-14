Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη εννέα τραυματίστηκαν νωρίς σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου, έπειτα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που έπληξαν απευθείας μια πολυκατοικία διαμερισμάτων.
Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Οριόλ, νότια της Μόσχας.
Δείτε το βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης:
Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Οριόλ, Αντρέι Κλίτσκοφ, έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από το σημείο του πλήγματος.
Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόσκρουσης, δείχνοντας ανατιναγμένους τοίχους, ολοσχερώς κατεστραμμένα και σπασμένα παράθυρα σε αρκετούς ορόφους ενός σύγχρονου, ψηλού κτηρίου κατοικιών.
Ukrainian long-range strike drone impacted a multi-storey building in the city of Orel located in western Russia tonight.
The UAV likely fell off its course due to the work of Russian electronic warfare systems. pic.twitter.com/Z5ZzQooNqp
— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 13, 2026