Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη εννέα τραυματίστηκαν νωρίς σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου, έπειτα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που έπληξαν απευθείας μια πολυκατοικία διαμερισμάτων.

Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Οριόλ, νότια της Μόσχας.

Δείτε το βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης:

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Οριόλ, Αντρέι Κλίτσκοφ, έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από το σημείο του πλήγματος.

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόσκρουσης, δείχνοντας ανατιναγμένους τοίχους, ολοσχερώς κατεστραμμένα και σπασμένα παράθυρα σε αρκετούς ορόφους ενός σύγχρονου, ψηλού κτηρίου κατοικιών.