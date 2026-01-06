Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δυο τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη ρωσική περιφέρεια Τβερ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το γραφείο του περιφερειάρχη μέσω Telegram.

Θραύσματα drone που καταρρίφθηκε έπεσαν σε διαμέρισμα 9ου ορόφου στην Τβερ και προκάλεσαν πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε, ενώ κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, ανέφερε ο ασκών χρέη περιφερειάρχη Βιτάλι Καρόλεφ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Debris from a #Ukrainian #drone hit a residential high-rise in #Russia’s #Tver region, sparking a fire around the 9th floor. One person was killed & three others injured. Several apartments were damaged, residents evacuated, and the fire was put out by 3:45 a.m., officials said. pic.twitter.com/ipFRt3O5qQ

