Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Κυριακή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) εναντίον της περιφέρειας Βορονέζ στη νοτιοδυτική Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο ένα βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αιθανόλης, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

The powerful moment of the arrival of drones on the sprityak in the Voronezh regionhttps://t.co/a3R4lY9d1B pic.twitter.com/5e7g2TjMBk

— John Spectator (@johnspectator) October 27, 2024