Συναγερμός έχει σημάνει στις ρωσικές Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής (22/3) μετά από επίθεση με πυροβολισμούς στο Δημαρχείο Crocus στο Κρασνογκόρσκ κοντά στη Μόσχα μέσα σε συναυλιακό χώρο.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον πέντε ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα λίγο πριν ξεκινήσει μια συναυλία των “Picnic” ενώ υπάρχουν αναφορές και για χρήση εκρηκτικών από τους ενόπλους. Βίντεο στα κοινωνικά μέσα δείχνουν να βγαίνουν φλόγες από το κτήριο.

Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 14 νεκρούς και πάνω από 30 τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ώρες. Στις 20.30 αναφορές από την ρωσική πρωτεύουσα κάνουν λόγο για 20 νεκρούς και τουλάχιστον 50 τραυματίες χωρίς ωστόσο αυτοί οι αριθμοί να επιβεβαιώνονται από τις επίσημες Αρχές.

Περισσότερα από 70 ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης του φλεγόμενου κτηρίου.

«Άγνωστοι άνοιξαν πυρ στο Crocus City Hall. Σε εξέλιξη είναι η απομάκρυνση των ανθρώπων από τον χώρο», δήλωσαν οι υπηρεσίες εκτάκτων περιστατικών στο πρακτορείο TASS.

Τα πρακτορεία Tass και Ria Novosti κάνουν λόγο για “τραυματίες” έπειτα από “πυρά από αυτόματα όπλα”. Το Ria Novosti επικαλείται δημοσιογράφο του που βρίσκεται στο σημείο.

Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters δείχνει μεγάλη φωτιά και καπνούς από το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Όπως μεταδίδει ανταποκριτής του ρωσικού πρακτορείου, οι δράστες είχαν αυτόματα όπλα και πέταξαν χειροβομβίδα από την οποία και προκλήθηκε η πυρκαγιά.

«Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην αίθουσα ξάπλωσαν στο πάτωμα για να σωθούν από τους πυροβολισμούς, ξάπλωσαν για 15-20 λεπτά, μετά από τα οποία άρχισαν να σέρνονται έξω. Πολλοί άνθρωποι κατάφεραν να βγουν έξω», αναφέρει.

Σημειώνεται ότι στις αρχές Μαρτίου η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρωσία είχε εκδώσει ειδική προειδοποίηση για πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες.

