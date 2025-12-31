Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές υποδομές και αγωγό αερίου σε κατοικημένη περιοχή στην Τουάψε, ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι Αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram, διευκρινίζοντας ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Additional documentation of the fires currently burning at the Tuapse Oil Refinery in Southwestern Russia, as a result of tonight’s drone attack by Ukraine. pic.twitter.com/W9Fv21PMSO — OSINTdefender (@sentdefender) December 30, 2025

Συνεργεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στάλθηκαν επιτόπου για να επισκευάσουν τις υποδομές που υπέστησαν ζημιές, κατά την ίδια πηγή.

🇺🇦⚡️🇷🇺 ⚠️ #BreakingNews: Ukrainian drones reportedly struck an oil depot in Russia’s Tuapse, with video footage showing fires at the site. pic.twitter.com/tZmCiGaG0Z — #Insider_News (@insider_der) December 30, 2025

Στο μεταξύ, πάνω από 100.000 κάτοικοι σε περιοχές γύρω από τη Μόσχα στερούνταν χθες το ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας πυρκαγιάς σε υποσταθμό του δικτύου διανομής.

#Breaking #Russia: The #Tuapse oil refinery in Tuapse has been targeted by drones or missiles from #Ukraine, causing a large fire.pic.twitter.com/AYrgSh5lgq pic.twitter.com/iSp79K8SbD

Reports indicate a blaze at the AVT-12 unit. This unit is crucial in the primary oil processing at… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 30, 2025

Ο δήμος της Ραμένσκαε ανέφερε πως το πρόβλημα προκάλεσε φωτιά σε καλώδιο, μολονότι αναφέρθηκε εκτενής επιδρομή ουκρανικών drones στην περιοχή παράλληλα.

Κάτοικοι στις κοινότητες Ζουκόφσκι και Λιτκάρινα πλήττονταν επίσης από διακοπές της ηλεκτροδότησης. Οι Αρχές διαβεβαίωσαν πως εργάζονται για να αποκαταστήσουν την παροχή το ταχύτερο.

Χθες το απόγευμα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι κατέρριψαν πάνω από 100 ουκρανικά drones μέσα σε τέσσερις ώρες. Τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν στην περιοχή Μπριάνσκ· οκτώ καταστράφηκαν στους αιθέρες της περιφέρειας της Μόσχας, ανάμεσά τους τρία που πέταγαν προς την πρωτεύουσα, κατά την ίδια πηγή.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε κατόπιν ότι αναχαιτίστηκαν και άλλα ουκρανικά drones. Τα αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν τη λειτουργία τους για κάποιες ώρες.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σχεδόν καθημερινά επιδρομές drones βαθιά στο ρωσικό έδαφος, στοχοποιώντας γενικά υποδομές πετρελαίου και αερίου, προκειμένου να παρεμποδίσουν τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στρατού και να πλήξουν την κυριότερη πηγή εσόδων της Ρωσίας.

Αναλυτές σημειώνουν πάντως ότι η έκταση των ζημιών και οι απώλειες είναι κατά κανόνα μικρότερης κλίμακας από ό,τι στα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική επικράτεια, όπου εισέβαλε ο ρωσικός στρατός πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters, dpa