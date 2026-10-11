Σοβαρές ζημιές σε κέντρο δεδομένων της Yandex, στο Βλαντίμιρ που βρίσκεται ανατολικά της Μόσχας, προκάλεσε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με αποτέλεσμα να διακοπεί πλήρως η λειτουργία της εγκατάστασης, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο ρωσικός τεχνολογικός όμιλος.

Η εταιρεία, που συχνά αποκαλείται «η Google της Ρωσίας», διαχειρίζεται τη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης της χώρας, καθώς και υπηρεσίες μετακίνησης και παραγγελίας φαγητού, τις οποίες χρησιμοποιούν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι.

11.10.2026 – Drony zaútočily na datové centrum „Yandex“ v ruském Vladimiru, které zcela zastavilo provoz Jedná se o obrovské datové centrum s kapacitou 40 MW, určené pro 2800 serverových racků. Po útoku přestalo fungovat více než 80 služeb společnosti, včetně „Yandex Dom“, „Yandex Music“ a také celé spektrum cloudové infrastruktury Yandex Cloud. 11.10.2026 UNIAN: Digitální detox pro Rusy, kteří, soudě dle reakcí na příspěvek ruského ministerstva terorismu, opravdu rádi zabíjejí Ukrajince a pálí jejich civilní infrastrukturu. Na takové důsledky nebyl Yandex připraven. A to je teprve třetí datové centrum. A neshořely úplně, jak dokazují předběžná satelitní data. Všechno v nich je vázáno na Yandex. Zničení takových objektů je zaměřeno na snížení vojensko-ekonomického potenciálu Ruské federace. — Jiri Jicha (@jirik957) October 11, 2026

Ukrainian forces launched an overnight attack on Yandex’s data centre in Russia’s Vladimir Region, marking the third such strike on Yandex’s data centers. Yandex, known as the “Google of Russia,” offers a wide range of digital services, including the country’s leading search engine. Video by: @Exilenova_plus — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) October 11, 2026

Πλήρης αναστολή λειτουργίας στο κέντρο δεδομένων

«Ως αποτέλεσμα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, οι υποδομές στο κέντρο δεδομένων της Yandex στο Βλαντίμιρ υπέστησαν ζημιές», ανέφερε η εταιρεία σε ενημέρωσή της μέσω Telegram.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ στο σημείο βρίσκονται υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η Yandex αξιολογεί τις ζημιές και εξετάζει τρόπους αποκατάστασης της λειτουργίας της εγκατάστασης.

«Οι λειτουργίες στο κέντρο δεδομένων έχουν ανασταλεί πλήρως», διευκρίνισε η εταιρεία, καλώντας τους χρήστες να ενεργοποιήσουν τα σχέδια αποκατάστασης από καταστροφή, καθώς οι υπηρεσίες λειτουργούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η διαθεσιμότητα πόρων παραμένει ασταθής και ότι ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα και στις επικοινωνίες με την τεχνική υποστήριξη, όσο συνεχίζεται η αξιολόγηση των ζημιών.

Η τρίτη επίθεση σε εγκαταστάσεις της Yandex μέσα σε μία εβδομάδα

Η επίθεση στο Βλαντίμιρ είναι η τρίτη που αναφέρεται μέσα σε μία εβδομάδα σε εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Την Παρασκευή, η Yandex ανακοίνωσε ότι επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε κέντρο δεδομένων στην περιοχή της Καλούγκα, θέτοντας εκτός λειτουργίας αρκετές μονάδες και προκαλώντας διακοπές σε ορισμένες υπηρεσίες.

Το προηγούμενο βράδυ, επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση της εταιρείας στην περιοχή του Ριαζάν, με σημαντικές διακοπές λειτουργίας να επηρεάζουν πλατφόρμες μεταφορών και ηλεκτρονικού εμπορίου.