Νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στο Γεκατερίνμπουργκ.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές και τον κυβερνήτη Ντένις Πάσλερ, τρία drones προσέκρουσαν στην οροφή των εγκαταστάσεων χωρίς να υπάρξουν θύματα, καθώς το προσωπικό είχε εκκενωθεί εγκαίρως.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα ουκρανικών επιθέσεων που ξεκίνησε στα μέσα Ιουλίου και έχει στόχο περίπου είκοσι εγκαταστάσεις της εταιρείας σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας και στην Κριμαία, με τις πρώτες επιθέσεις στην περιφέρεια της Μόσχας και του Ταμπόφ να έχουν προκαλέσει 8 θανάτους και δεκάδες τραυματισμούς.

NEW: Ukrainian long-range drones hit a Wildberries logistics warehouse in Yekaterinburg, deep in Russia’s Urals. The site sits roughly 1,700–2,000 km from the front line, making it one of the deepest hits yet in the campaign against the retailer’s logistics network. pic.twitter.com/U3MGXSKJON — Clash Report (@clashreport) August 7, 2026

🇺🇦🇷🇺 Ukrainian drones struck a Wildberries warehouse in Yekaterinburg, nearly 2,000 km from the battlefield. The attack marks one of Ukraine’s deepest drone strikes into Russia yet. Follow: @europa pic.twitter.com/6pYKzalxMe — Europa.com (@europa) August 7, 2026

Την ίδια στιγμή, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι έπληξε στη Μαύρη Θάλασσα τρία πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό υλικό προς την Ουκρανία, ισχυρισμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Παράλληλα, ρωσικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκες αγροτικής εταιρείας στην Μπαλακλία του Χαρκόβου. Τα πλήγματα αυτά αποτυπώνουν την αυξανόμενη πίεση που ασκείται στον ουκρανικό αγροτικό τομέα και τις εξαγωγές, γεγονός που ώθησε τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υποσχεθεί άμεση κρατική υποστήριξη στους πληγέντες παραγωγούς.

Με τη διπλωματία να βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο, η τακτική των εκατέρωθεν χτυπημάτων σε logistics και οικονομικούς στόχους βάθους αυξάνει σταθερά τις υλικές ζημιές και τους κινδύνους για τους πολίτες.